Яценюк поручил местным властям немедленно освоить выделенные правительством средства на восстановление инфраструктуры
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил местным органам власти немедленно освоить средства, выделенные правительством на проекты по восстановлению инфраструктуры регионов, прежде всего, зоны проведения антитеррористической операции.
Об этом он сказал на заседании правительства.
«Отдельно хотел бы пройтись по исполнению решений Кабинета министров относительно восстановления территорий, подконтрольных украинской власти, и преодоления чрезвычайных ситуаций. Вот поднял статистику. По Мариуполю – было выделено 10 млн грн, освоено только 60% средств. Краматорск – выделено 5 млн грн, использовано только 45%, по Луганской области Кабмин выделил 150 млн грн, использовано только 10%. Всего-навсего. Донецкая область – правительство выделило 150 млн, использовано "ноль", - сказал Яценюк.
Он также сообщил, что на Славянск Кабмин выделил 6,6 млн грн, в результате использования – "ноль".
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Как сообщал УНИАН, в конце февраля премьер-министр Украины Яценюк заявил, что восстановление территорий Донбасса, которые освобождены и находятся под контролем украинской власти, нужно около 1,5 млрд долл. по текущим оценкам.