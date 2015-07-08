Яценюк поручил местным властям немедленно освоить выделенные правительством средства на восстановление инфраструктуры

Об этом он сказал на заседании правительства.

«Отдельно хотел бы пройтись по исполнению решений Кабинета министров относительно восстановления территорий, подконтрольных украинской власти, и преодоления чрезвычайных ситуаций. Вот поднял статистику. По Мариуполю – было выделено 10 млн грн, освоено только 60% средств. Краматорск – выделено 5 млн грн, использовано только 45%, по Луганской области Кабмин выделил 150 млн грн, использовано только 10%. Всего-навсего. Донецкая область – правительство выделило 150 млн, использовано "ноль", - сказал Яценюк.

Он также сообщил, что на Славянск Кабмин выделил 6,6 млн грн, в результате использования – "ноль".

Читайте такжеУкраине на ремонт всех дорог может потребоваться триллион гривень"Поэтому поручение руководителям местных органов власти, местного руководства – немедленно принять меры по использованию выделенных средств на восстановление инфраструктуры и преодоления последствий чрезвычайных ситуаций. Эти деньги идут людям. Мы эти деньги нашли, теперь задача местных властей освоить эти деньги в соответствии с законом и потребностей людей, которые ждут этого", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля премьер-министр Украины Яценюк заявил, что восстановление территорий Донбасса, которые освобождены и находятся под контролем украинской власти, нужно около 1,5 млрд долл. по текущим оценкам.