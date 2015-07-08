У Ляшко заявляют, что в округе №205 на Черниговщине "руками прокуратуры" готовится массовая фальсификация

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук считает, что в округе №205 в Черниговской области, где состоятся промежуточные выборы в Верховную Раду, "руками прокуратуры" готовится массовая фальсификация волеизъявления избирателей.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно информации об изъятии прокуратурой представлений на членов УИК от некоторых кандидатов в депутаты в 205-м округе.

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"Сегодня последний день представления и сегодня или завтра утром будут формироваться участковые избирательные комиссии. Около 20 кандидатов - изъяты их представления и прокуратурой они лишены права на то, чтобы их представители были в участковых избирательных комиссиях", - сказал депутат.

Он выразил убеждение, что прокуратура действует "в интересах одного из кандидатов и хочет других лишить...". "А так как председатель ОИК в 205-м округе известный фальсификатор выборов, то, я думаю, они делают все, чтобы участковые избирательные комиссии образовывались им самостоятельно, без привлечения представителей других кандидатов", - сказал Мосийчук.

Так, по его убеждению, "руками прокуратуры в 205-м округе готовится массовая фальсификация волеизъявления избирателей".

Мосийчук, кроме того, не исключил, что в отношении других кандидатов в округе также могут применяться "подобные схемы".

На вопрос, чем прокуратура аргументирует свои действия, депутат сказал: "Ничем. Каким-то уголовным производством. Мы сейчас выясняем, каким... Указано какое-то уголовное производство и превышение служебных полномочий".

"Например, изъяты все документы от объединения "Самопомич" - на их членов УИК. На ряд кандидатов. То есть, субъекты избирательного права лишаются права быть представленными в участковых избирательных комиссиях. И делается это руками прокуратуры. Это преступление", - подчеркнул депутат.

На уточнение, в пользу кого, по его мнению, это делается, Мосийчук сказал: "Я считаю, что это делается в пользу кандидата от власти господина Березенко".

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Как сообщал УНИАН, ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата в округе № 205 (Черниговская область) на 26 июля в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Валерия Кулича, избранного в этом округе на внеочередных выборах 26 октября 2014 года от партии "Блок Петра Порошенко". Кулич сложил депутатские полномочия после назначения его председателем Черниговской областной государственной администрации.

ЦИК для участия в выборах зарегистрировал 127 кандидатов, 8 из них представляют политические партии, остальные – самовыдвиженцы.