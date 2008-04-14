В Партии регионов считают, что Богатырева зарвалась?

В Партии регионов подчеркивают, что заявление члена политисполкома партии, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ об осуществлении политики Партии регионов на посту секретаря СНБО не соответствует действительности.

Такая позиция изложена пресс-службой Партии регионов на официальном партийном сайте.

В партии отмечают, что, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, ее нынешняя должность позволяет проводить в СНБО политику Партии регионов.

“В действительности, никакого согласования действий между СНБО и Партией регионов не было, и быть не могло. Это объясняется тем, что Партия регионов находится в оппозиции, в том числе - и к пропрезидентским политическим силам”, - отмечается в сообщении.

При этом пресс-служба подчеркивает, что последние события, связанные с попытками Президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра втянуть Украину в НАТО, в очередной раз подтвердили наличие принципиальных расхождений между Партией регионов и действующей властью, в том числе в вопросах определения внешнеполитических приоритетов.

“Партия регионов совместно с миллионами своих сторонников организовала массовые акции протеста против присоединения нашего государства к так называемому ПДЧ. В это время в Бухаресте официальная украинская делегация, в состав которой входила и Р.БОГАТЫРЕВА, убеждала участников саммита, что большинство населения Украины поддерживает политику Президента, направленную на ускорение процесса вступления Украины в Альянс”, - подчеркивают в ПР, добавляя, что «в таких принципиальных вопросах, как углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией или внеблоковый статус Украины, позиция нашей партии является однозначной и пересмотру не подлежит».

“Выбор, сделанный Р.БОГАТЫРЕВОЙ, - это ее личное дело. В Партии регионов он был воспринят неоднозначно, однако достаточно толерантно, когда речь шла о сохранении членства в партии. Это, однако, не означает, что внутрипартийный демократизм ПР дает право Р.БОГАТЫРЕВОЙ заявлять о том, что в своей нынешней должности она проводит политику Партии регионов. Наша политическая сила таких полномочий ей не давала”, - отмечается в партийном заявлении.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля на XVII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов Р.БОГАТЫРЕВА заявила, что ее должность дает возможность проводить в СНБО политику Партии регионов.

"...И именно это, я считаю, дает мне возможность сегодня проводить политику нашей партии на том месте, на котором я нахожусь", - отметила она, пояснив: "Потому что Совет национальной безопасности - это орган в какой-то степени оппозиционный любому правительству, именно с этой площадки можно создать возможность, найти способ убедить власть прислушаться к оппозиции и найти правильный путь движения".