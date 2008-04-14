НУ-НС настаивает, что Добкин и Черновецкий одним миром мазаны

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” настаивает на том, чтобы завтра на рассмотрение Верховной Рады был вынесен вопрос о проведении досрочных выборов городской власти Харькова.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, Временная следственная комиссия, которая расследует факты злоупотреблений со стороны власти Харькова, готова предоставить соответствующую информацию Верховной Раде. «Мы приняли решение относительно внеочередных выборов в Киеве, мы должны принять решение и относительно внеочередных выборов в Харькове. Не может быть какого-то двойного стандарта в подходах к деятельности руководителей общин, в которых обнаружены одинаковые злоупотребления», - сказал он.