Закон о валютных кредитах в четверг не переголосуют, в коалиции нет согласия - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам координатор парламентского большинства Олег Ляшко после заседания Совета коалиции.

Он отметил, что законопроект “1558-1 не будет рассматриваться, пересматриваться в четверг, поскольку нет общей позиции фракций коалиции”.

По словам Ляшко, три фракции коалиции - Радикальной партии, “Самопомочи” и “Батькивщины” - настаивают на том, чтобы этот закон не переголосовывать, а две фракции - “Народный фронт” и “БПП” – требуют переголосования.

“Потому согласованной позиции нет, на четверг этот вопрос не выносим, ищем согласованную позицию”, - подчеркнул Ляшко.

Читайте такжеРада в четверг может переголосовать закон о валютных кредитах - БППОн добавил, что при участии премьер-министра Арсения Яценюка, министра финансов Украины Наталии Яресько, представителей тех, кто занимал валютные кредиты, должно быть собрано совещание, чтобы искать согласованное решение.

“Безусловно, проблема есть, ее надо решать. Закон нуждается в доработке? Безусловно, нуждается. Давайте дорабатывать, но делать вид, что такой проблемы не существует и снимать ее вообще с повестки дня, то мы категорически против этого”, - заявил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, что обязывает банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

В то же время в парламенте зарегистрирован проект постановления по переголосованию данного закона в связи с нарушением регламента ВР, в частности, за неперсональное голосование.