Герман думает, что Богатыреву сегодня пропесочат

Сегодня политсовет Партии регионов определит свою позицию относительно заявления члена политисполкома партии, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ и кандидатуры на должность первого вице-спикера Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила народный депутат Украины Анна ГЕРМАН.

По ее словам, сегодня в 15.30 члены политсовета партии обсудят заявление Р.БОГАТЫРЕВОЙ о том, что она в СНБО проводит политику Партии регионов.

«Мне кажется, что некоторые положения из программы Партии регионов, в частности о ПДЧ, вступлении в НАТО несколько отличаются от того, что делает СНБО, или я не понимаю тогда, что делает СНБО», - отметила А.ГЕРМАН.

На заседании политсовета, по словам А.ГЕРМАН, будет дана оценка этому заявлению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, и члены политсовета определятся со своей позицией относительно этого вопроса.

Она подчеркнула, что существуют существенные расхождения между положениями программы партии и действиями СНБО.

«Если мои коллеги тоже заметят такую разницу, то я думаю, что мы дадим принципиальную оценку этому заявлению», - отметила А.ГЕРМАН.

Она не исключила, что «Р.БОГАТЫРЕВА делает много хорошего в СНБО для объединения Украины, но есть вещи принципиальные, есть вещи, по которым мы пока что с СНБО стоим на разных позициях».

Кроме того, А.ГЕРМАН сообщила, что фракция Партии регионов на этой неделе готова будет предложить свою кандидатуру на должность первого заместителя председателя Верховной Рады. Она добавила, что сегодня на политсовете этот вопрос будет решен окончательно.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля на XVII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов Р.БОГАТЫРЕВА заявила, что ее должность дает возможность проводить в СНБО политику Партии регионов.

"...И именно это, я считаю, дает мне возможность сегодня проводить политику нашей партии на том месте, на котором я нахожусь", - отметила она, пояснив: "Потому что Совет национальной безопасности - это орган в какой-то степени оппозиционный любому правительству, именно с этой площадки можно создать возможность, найти способ убедить власть прислушаться к оппозиции и найти правильный путь движения".