Саакашвили заявил о ликвидации двух подразделений Одесской ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил на встрече с руководителями данных подразделений. В частности, речь об управлении взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной работы, предотвращения и выявления коррупции, а также об отделе внутреннего аудита.

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Заслушав отчеты руководителей подразделений о работе за текущий год, Саакашвили сделал вывод, что «вообще ничего не делают». Он отметил, что в представленных докладах отсутствуют конкретные факты вскрытых нарушений и чиновники «зря отняли мое время».

«Распустить за то, что вы вообще ничего не делали... Мы будем опираться на общественность, найдем опытных аудиторов, бухгалтеров и других специалистов, которые займутся данными вопросами вместо нерадивых чиновников», - заявил глава ОГА.

Саакашвили подчеркнул, что гораздо больше доверяет честным представителям гражданского общества, чем каждому из докладчиков. Он сказал, что найдет средства на оплату труда общественников, и они получат соответствующие полномочия, а главное – не позволят обманывать людей.

«В ближайшую неделю я предлагаю одесситам назвать этих людей. Создадим комитет из 10 человек, которые будут заниматься контролем и аудитом», - заявил Саакашвили.