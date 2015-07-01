Саакашвили провел встречу с международными донорами для привлечения инвестиций в Одесскую область

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня провели встречу с международными донорами. Нам нужны деньги на дороги, и мы обеспечим, чтобы их не украли…», - написал он.

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующий на встрече посол США в Украине Джефри Пайетт поддержал Саакашвили. «Правительство Соединенных Штатов полностью поддерживает губернатора Саакашвили и его команду и мы все сделаем, чтобы они были успешны», - сказал Пайетт.

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Сьогодні провели зустріч з міжнародними донорами. Нам потрібні гроші на дороги і ми забезпечимо, щоб іх не вкрали, гроші... Posted by Mikheil Saakashvili on Wednesday, July 1, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, Михеил Саакашвили считает, что бедность Украины противоречит законам природы, поскольку украинские ресурсы позволяют ей жить на значительно высшем уровне.