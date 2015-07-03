Порошенко заявляет о необходимости новых санкций против России в случае срыва мирного процесса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время встречи с делегацией Конгресса США, которая будет принимать участие в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки (Финляндия).

"Нам нужен эффективный и скоординированный план в случае срыва Минских договоренностей. Речь идет о новой волне санкций, хорошо скоординированных действиях. Россия должна платить справедливую цену за убийства украинцев и за оккупацию Украины. Она должна нести ответственность за это", - подчеркнул Порошенко.

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Также в ходе встречи глава государства назвал визит делегации в Украину накануне Дня независимости США, а также накануне заседания ПА ОБСЕ символом сильного стратегического партнерства между странами.

"Мы благодарны за эффективную координацию наших усилий, как в имплементации Минских договоренностей, так и в обеспечении международного единства и солидарности с Украиной, где США играют очень важную роль", - подчеркнул Порошенко.

"Поддержка, которую Украина получает все это время в военной, военно-технической, финансовой сфере, в сфере безопасности, моральная поддержка очень важна, ведь она играет ключевую роль для единства, защиты наших ценностей, демократии от одной из самых сильных армий в мире", - сказал он и добавил, что "самым важным для нас сегодня является единство всего мира, и без Соединенных Штатов такое единство было бы невозможно".

Глава государства подчеркнул приверженность украинцев европейскому выбору и отметил, что намерен реформировать страну. "Мы - европейская нация. Украинцы имеют право жить в Европе, воплощать в жизнь демократические стандарты и защищать свои ценности", - подчеркнул Порошенко.

Президент также выразил благодарность американской стороне за проведение учений украинских военнослужащих на Яворовском полигоне. "Считаю, что эта программа очень эффективна для повышения уровня наших Вооруженных сил и она полезна не только для нас, но и для США, поскольку у нас есть годовой уникальный опыт "гибридной" войны", - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул важность дальнейшего углубления военного сотрудничества, в частности, в сфере усиления обороноспособности Украины.

В ходе общения конгрессмены заверили, что США уделяют значительное внимание развитию событий в Украине. Собеседники, в частности, отметили мощные законодательные инициативы по нашего государства, среди которых принятие Акта в поддержку свободы Украины, отметили в пресс-службе.

Во встрече приняли участие сенатор США, сопредседатель Хельсинкской комиссии Роджер Уикер, а также конгрессмены Роберт Адерхольт, Стивен Коэн, Гвен Мур, Ричард Хадсон и Майкл Фицпатрик.