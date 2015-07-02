Порошенко запретит носить балаклавы в мирное время

Во время совещания президент Украины, в частности, сообщил, что внесет представление в ВР о запрете хождения в балаклавах в мирное время.Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко прибыл во Львов 2 июля для встречи с президентом Республики Польша Брониславом Комаровским.

Встреча президентов состоится во Дворце Потоцких во Львове, после чего Порошенко планирует дать пресс-конференцию по итогам визита во Львов.

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Как сообщал УНИАН, президент Польши Бронислав Коморовский прибыл во Львов сегодня. В программе его визита: встреча с президентом Украины Петром Порошенко в формате с глазу на глаз; посещение торжественного заседания ученого совета Львовского национального университета им. Франко по случаю вручения ему диплома почетного доктора (honoris causa) этого вуза; посещение военных захоронений на Лычаковском кладбище во Львове.