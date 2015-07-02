Президент Польши Коморовский прибыл в Украину

Об этом УНИАН сообщили во львовской ОГА.

Коморовский планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

Встреча пройдет в формате тет-а-тет.

Также он посетит торжественное заседание ученого совета Львовского национального университета имени Ивана Франко по случаю вручения ему диплома почетного доктора (honoris causa) этого вуза.

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Коморовский планирует посетить захоронения военных на Лычаковском кладбище во Львове.

Как сообщал УНИАН, 24 мая на президентских выборах в Польше лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Анджей Дуда победил нынешнего главу государства Коморовского.

Дуда официально вступит в должность главы государства 6 августа.