В "Слуге народа" рассказали, планируется ли перенос из-за карантина местных выборов
В Украине, несмотря на карантин и пандемию коронавируса, местные выборы состоятся уже в октябре 2020 года.
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Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин, передает «Обозреватель». По его словам, в Конституции прямо указано, что голосование должно состояться 25 октября, поэтому ни мировой финансовый кризис, ни коронавирус ситуацию кардинально не изменят.
"Но обязательно они должны состояться на новой административно-территориальной основе. Без этого мы обрекаем страну на еще один избирательный цикл жизни в двух параллельных реалиях. Децентрализованной и неэффективной страны параллельно. Карантин уже внес определенные коррективы, поскольку расходы, как и на много других статей бюджета, были сокращены", – подчеркнул нардеп.
При этом для финальной подготовки к выборам в парламенте должны проголосовать законопроект №2653, который предоставит возможность закончить процесс децентрализации.