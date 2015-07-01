СМИ: Россия собирается вернуть более 20 захваченных в Крыму украинских кораблей

Об этом журналистам заявил источник в главном штабе ВМФ РФ, передает ТАСС.

"Как только будет достигнут мир и принято решение, мы выведем более 20 украинских кораблей в нейтральные воды для передачи представителям ВМСУ", - сказал он.

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По его словам, украинские корабли находятся в пунктах дислокации Черноморского флота России, полностью изолированы и не привлекаются к его повседневной деятельности, российские военные обеспечивают их безопасность.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.