Чем займется коалиция в понедельник в присутствии Тимошенко

Председатель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО сообщил, что в понедельник на общем собрании коалиции будут обсуждаться вопросы внесения изменений в государственный бюджет на текущий год и разработка новой редакции Конституции.

Как сообщает официальное интернет-представительство блока, об этом он сообщил на брифинге в Днепропетровске.

“На общем собрании коалиции, которое состоится в понедельник, будут присутствовать и Председатель Верховной Рады, и премьер-министр, и члены правительства”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, участники собрания обсудят внесение изменений в государственный бюджет Украина на 2008 год.

“На этом собрании мы будем говорить, во-первых, об изменениях в госбюджет на 2008 год, которые должны быть внесены на основе пересмотра макропоказателей в связи с необходимостью утверждения антиинфляционных мер. Поскольку мы не собираемся прятать голову в песок и делать вид, что здесь нет проблем. Измененный бюджет должен дать новый прогноз инфляции, новые величины доходов и расходов. Изменения в бюджет должны предусматривать увеличение расходов на энергосбережение, увеличение расходов на Вооруженные силы, увеличение поддержки по некоторым агропромышленным программам, введение 20% надбавки сельским учителям, врачам, библиотекарям, и решение еще целого ряда проблем”, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Также на собрании коалиции будет обсужден вопрос разработки новой редакции Конституции.

“Вторая тема, которая будет рассматриваться на общем собрании коалиции, - это изменения в Конституцию”, - заметил председатель фракции НУ-НС. Он напомнил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО однозначно заявил, что Национальный конституционный совет работает, и проект, который будет там наработан, будет внесен в парламент. “Вот тогда можно говорить о смысле создания Временной специальной комиссии по внесению изменений в Конституцию”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Председатель партии “Наша Украина” заметил, что “в понедельник, на общем собрании коалиции мы будем просить наших коллег из БЮТ, чтобы они не голосовали за создание ВСК по внесению изменений в Конституцию сейчас, чтобы мы вместе дождались, когда в конце апреля состоится заседание Национального конституционного совета под председательством Президента. После этого в виде законопроекта должны быть наработаны конституционные изменения, которые должны рассматриваться в порядке, установленном Конституцией Украины, в частности, в Верховной Раде, где мы их обсудим и проголосуем всеми политическими силами”.

“Я лично сделал все, чтобы демкоалиция образовалась и было сформировано демократическое правительство, - отметил В.КИРИЛЕНКО. - И сейчас я приложу все усилия, чтобы на этом сложном этапе демократическая коалиция была сохранена. Однако это не означает, что мы не должны провести серьезный и откровенный разговор. Я убежден, что после общего собрания коалиции взаимные нападки должны прекратиться”.