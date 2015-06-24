Венецианская комиссия положительно оценила изменения в Конституции в части децентрализации

Об этом говорится в предварительной оценке Венецианской комиссии о внесении изменений в Конституцию Украины в части территориальной структуры и местного управления (децентрализации) в Украине.

"Проект поправок (в Основной закон) предлагает провести децентрализацию в осуществлении государственной власти, в значительной степени совместим с Европейской хартией местного самоуправления. В целом поправки хорошо определены и заслуживают поддержки", - говорится в выводах комиссии.

Также сказано, что "устранение избыточных надзорных полномочий Генерального прокурора особенно приветствуется".

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Эксперты Венецианской комиссии убеждены, что статья о финансировании местных органов власти также заслуживает поддержки.

При этом, в комиссии отмечают, что необходимо внести изменения в двух главных пунктах. "Полномочия по освобождению префектов (административных лиц на низших формах управления) должно быть предоставлено президенту по рекомендации Кабинета Министров", - говорится в выводах.

Также указано, что положение о создании нескольких категорий административных или территориальных объединений, или специальных условий для административных или территориальных единиц или в их пределах должно быть закреплено в законе.

Венецианская комиссия готова и в дальнейшем помогать украинской власти, если это будет необходимо.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман анонсировал, что 26 июня планируется презентация проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.