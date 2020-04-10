Разумков сообщил, какие вопросы планируется рассмотреть 13 апреля на внеочередном заседании Рады

В частности планируется разблокировать возможность подписания закона о рынке земли.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, какие вопросы планируется рассмотреть на внеочередном заседании ВР 13 апреля, кроме изменений в государственный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге по итогам совещания с руководством фракций и групп, а также представителями правительства, отвечая на вопрос о том, какие вопросы повестки дня будут рассматриваться на заседании 13 апреля, Разумков сказал: "Это вопрос бюджета. Именно этому была посвящена большая часть совещания".

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По его словам, еще должно состояться заседание Бюджетного комитета, будут учитываться предложения и поправки, озвученные руководством парламента и представителями фракций и групп.

"Не могу сказать, что все нас устраивает. Пожалуй, такого никогда не бывает, чтобы все устраивало", - сказал Разумков.

Кроме того, отметил он, будет рассматриваться законопроект о национальной структуру геопространственных данных. "Это геокадастры - для того, чтобы нормализовать и запустить, фактически, этот процесс подготовки к предстоящему открытию рынка земли", - пояснил председатель ВР.

Также будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3320).

"Следующий вопрос - это усиление ответственности за то, что сейчас происходит, к сожалению, в Украине: горят леса, горят поля, поджоги - за это нет адекватной ответственности тем, кто это делает", - пояснил Разумков.

Кроме того, на заседании ВР планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений к закону "Об Антимонопольном комитете Украины" и других законодательных актов относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№ 3132).

"Также это будет преодоление вето президента, № 1049", - сообщил Разумков.

Рассмотреть на внеочередном заседании планируется и 13 проектов постановлений, которые блокируют возможность подписания закона о рынке земли.