Разумков сообщил, какие вопросы планируется рассмотреть 13 апреля на внеочередном заседании Рады
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, какие вопросы планируется рассмотреть на внеочередном заседании ВР 13 апреля, кроме изменений в государственный бюджет.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге по итогам совещания с руководством фракций и групп, а также представителями правительства, отвечая на вопрос о том, какие вопросы повестки дня будут рассматриваться на заседании 13 апреля, Разумков сказал: "Это вопрос бюджета. Именно этому была посвящена большая часть совещания".
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По его словам, еще должно состояться заседание Бюджетного комитета, будут учитываться предложения и поправки, озвученные руководством парламента и представителями фракций и групп.
"Не могу сказать, что все нас устраивает. Пожалуй, такого никогда не бывает, чтобы все устраивало", - сказал Разумков.
Кроме того, отметил он, будет рассматриваться законопроект о национальной структуру геопространственных данных. "Это геокадастры - для того, чтобы нормализовать и запустить, фактически, этот процесс подготовки к предстоящему открытию рынка земли", - пояснил председатель ВР.
Также будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3320).
"Следующий вопрос - это усиление ответственности за то, что сейчас происходит, к сожалению, в Украине: горят леса, горят поля, поджоги - за это нет адекватной ответственности тем, кто это делает", - пояснил Разумков.
Кроме того, на заседании ВР планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений к закону "Об Антимонопольном комитете Украины" и других законодательных актов относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№ 3132).
"Также это будет преодоление вето президента, № 1049", - сообщил Разумков.
Рассмотреть на внеочередном заседании планируется и 13 проектов постановлений, которые блокируют возможность подписания закона о рынке земли.