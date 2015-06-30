На вечернем заседании Рада рассмотрит кадровые вопросы в отношении Шевченко и Чернушенко - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в комментарии журналистам.

Геращенко, в частности, отметил, что его фракция планирует голосовать за отставку Шевченко. “Сегодня после перерыва он (вопрос относительно отставки Шевченко — УНИАН) будет рассматриваться”, - отметил депутат.

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Кроме того, по его словам, сегодня планируется рассмотрение вопроса относительно Чернушенко.

“Планируется рассмотрение этого вопроса в 16.00. Профильный комитет Верховной Рады по вопросам правосудия принял положительное решение. И я также уверен, что будет дано согласие на привлечение данного судьи к уголовной ответственности”, - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, во вторник в парламенте опубликовали постановление об увольнении главы Министерства экологии Шевченко.

Также в парламенте зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на задержание и арест главы Апелляционного суда Киева Чернушенко.