Экс-депутат: Заявление Чернушенко по поводу давления со стороны АП необходимо расследовать

Такое мнение высказал бывший народный депутат Степан Хмара в эфире телеканала «112»

«Если есть заявление Чернушенко о том, что на него давили с Банковой, - все, тут же, в тот же день, должно быть открыто производство, и нужно исследовать этот вопрос – так это или не так. А так – никакой реакции. Может, Чернушенко соврал – я не знаю. Но это должен расследовать соответствующий правоохранительный орган. Этого не делают», - отметил Хмара.

Напомним, Генпрокуратура добивается снятия неприкосновенности с главы Киевского апелляционного суда Антона Чернушенко. Ранее в его кабинете и доме был проведен обыск. Судья публично заявил, что заведенное против него дело, связано с нежеланием выполнять указания первого заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, который якобы регулярно вызывал его на Банковую и вынуждал принять то или иное решение.

Как утверждают адвокаты ЮК "Юскутум" Денис Овчаров и Ксения Проконова, в день обыска судья должен был рассматривать дело предприятия «Нефтегаздобыча». До этого Киевский апелляционный суд неоднократно отменял решение Печерского суда Киева, который давал разрешения следователям на арест счетов компании.

Часть экспертов высказали предположение, что дело Чернушенко будет иметь последствия для всей судебной системы страны. По мнению политолога Вадима Карасева, с помощью показательных обысков у Антона Чернушенко «всему судейскому корпусу дают понять, к чему приводит попытки игнорировать указания «сверху».