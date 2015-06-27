Суд продлил Ефремову меру пресечения до 1 августа

Мера пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову продлена до 1 августа.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Александр Мельников.

Он отметил, что именно такое решение вчера принял Печерский районный суд Киева.

Мельников уточнил, что речь идет об уголовном производстве, которое касается злоупотребления служебным положением.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве. Ему объявили подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде за так называемые «диктаторские законы», Генеральной прокуратурой 14 февраля 2015 года Ефремову было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога. 17 февраля Ефремова после внесения залога отпустили.

Мера пресечения была установлена до 14 апреля, затем суд продлил ее до 1 мая, позже - до 1 июля.