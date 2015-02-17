Депутат: за Ефремова внесли залог, он выходит на свободу

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат от Радикальной партии, зампредседателя комитета Верховной Рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук.

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"Александра Ефремова освобождают из-под стражи. Соратники-регионалы внесли за него залог в размере 3,7 млн грн", - написал депутат, возмутившись маленькой суммой назначенного Печерским райсудом залога.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Печерский районный суд Киева избирал Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца или залог в сумме 3,7 млн грн. 14 февраля сотрудники Генпрокуратуры совместно с сотрудниками СБУ задержали бывшего председателя Партии Регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.