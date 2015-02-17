Депутат: за Ефремова внесли залог, он выходит на свободу
Бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова освобождают из-под стражи под залог в 3,7 млн грн.
Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат от Радикальной партии, зампредседателя комитета Верховной Рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук.
Читайте такжеВидео с суда над Ефремовым: руки у тебя в крови
"Александра Ефремова освобождают из-под стражи. Соратники-регионалы внесли за него залог в размере 3,7 млн грн", - написал депутат, возмутившись маленькой суммой назначенного Печерским райсудом залога.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля Печерский районный суд Киева избирал Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца или залог в сумме 3,7 млн грн. 14 февраля сотрудники Генпрокуратуры совместно с сотрудниками СБУ задержали бывшего председателя Партии Регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.