МВД через ГПУ попросит депутатов разрешить принудительный допрос Левочкина по делу Калашникова

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Экс-глава администрации Януковича - Сергей Левочкин не является на неоднократные вызовы на допрос в связи с расследованием дела об убийстве Калашникова. Прячется за депутатской неприкосновенностью. Такое поведение депутата от ПР - препятствие объективному расследованию убийства его же в прошлом однопартийца", - написал Аваков.

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Он подчеркнул, что МВД уже обращалось непосредственно к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману с просьбой обеспечить показания депутата, имеющие важное значение для следствия по этому резонансному делу. "Результат - ноль", - сообщает Аваков.

"Чтобы пресечь спекуляции в необоснованности инициируемого МВД допроса Левочкина, отошлю сомневающихся хотя бы к просочившейся в открытую прессу информации от близких к убитому людей. В интервью, данных журналистам - говорилось о конфликте убитого с Левочкиным и Клюевым из-за денежного долга. Следствие же располагает большей глубиной информации, чем журналисты. Потому и необходимо проведение допроса", - заявляет Аваков.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в Киеве был застрелен экс-народный депутат от ПР, один из организаторов антимайдана Калашников.

Целью допроса Левочкина в МВД является установление обстоятельств его знакомства с Калашниковым, а также их взаимоотношений, круга общения, наличия возможных долговых обязательств, конфликтных ситуаций, угроз, совместных проектов, в том числе – связанных с Партией регионов и предвыборной кампанией.

В связи с неявкой Левочкина 28 мая в МВД следствие направило ему повестку для проведения допроса в качестве свидетеля 2 июня.