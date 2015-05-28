Левочкин и Клюев были должны Калашникову крупные суммы, это одна из основных версий убийства - Аваков

Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью ЛигаБизнесИнформ, опубликованном в четверг, 28 мая.

"По ходу расследования убийства Калашникова возникла необходимость допросить этих депутатов (Левочкина и Клюева - ред.). Следствие установило, что погибший, контактируя со своими близкими, жаловался, что находился в неприязненных отношениях с Левочкиным и Клюевым, он многократно говорил, что с ним не рассчитались по долгам за политические акции, которые он организовывал. И что Левочкин и Клюев должны ему крупные суммы денег. Эта версия сейчас рассматривается как одна из основных в совершении этого убийства", - рассказал Аваков.

Читайте такжеУбийства Калашникова, Бузины и милиционеров в Деснянском районе не связаны между собой - МВДКроме того, он считает, что громкие убийства Бузины и Калашникова "не громче, чем убийства в Широкино или депутата Рыбака в Горловке и протестантских священников в Славянске"

"Да, это убийства, которые совершены в Киеве и которые дают повод говорить о том, что в Украине убивают оппозиционеров. Именно поэтому президент, премьер и я подчеркнули особое внимание к этим преступлениям. По обоим преступлениям работает специальная следственная группа, которая представит результаты своей работы. Точка", - сказал министр.

Напомним, 25 мая сообщалось, что Левочкина и Клюева вызвали на допрос как свидетелей по делу об убийстве Калашникова.

Как сообщает Украинская правда, Левочкин отрицает какие-либо контакты с убитым.

"Заявления Авакова - неправда. Я никогда ни о чем не договаривался с Олегом Калашниковым, тем более не организовывал никаких акций с его участием. Более того, не поддерживал с ним отношений", - заявил он.