В МВД просят Раду повлиять на Левочкина: депутат игнорирует повестки на допрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко заявил с трибуны парламента.

По словам Геращенко, «МВД расследует уголовное дело по убийству Олега Калашникова, и в рамках этого дела были отосланы повестки одному из народных депутатов из фракции «Оппозиционный блок» - Сергею Левочкину».

Геращенко сообщил, что повестки «отсылались через аппарат Верховной Рады», и Левочкин должен был явиться на допрос 25 и 28 мая, но не пришел и даже не сообщил причину.

«Обращаюсь к Гройсману с требованием обратиться к Левочкину и призвать его прийти на допрос», - сказал Геращенко. Он также попросил народных депутатов поддержать этот призыв.

Читайте такжеЛевочкин не пришел на допрос по делу об убийстве Калашникова - МВД

По словам Геращенко, если Левочкин «будет показывать, что он избранный, то это значит, что он не уважает народ Украины и законы Украины».

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в Киеве был застрелен экс-народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдана Олег Калашников.

Целью допроса Левочкина в МВД является установление обстоятельств его знакомства с Калашниковым, а также их взаимоотношений, круга общения, наличия возможных долговых обязательств, конфликтных ситуаций, угроз, совместных проектов, в том числе – связанных с Партией регионов и предвыборной кампанией.

В связи с неявкой Левочкина 28 мая в МВД следствие направило ему повестку для проведения допроса в качестве свидетеля 2 июня.

МВД также вызвало народного депутата Сергея Клюева на допрос по делу об убийстве Калашникова.