Зеленский: распределение медсредств и оборудования в регионах будет контролироваться с участием СБУ (видео)
Президент Владимир Зеленский заявил, что к контролю распределения медицинских средств и оборудования в регионах будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.
Об этом говорится в обращении главы государства, размещенном на странице президента в Facebook.
Зеленский сообщил, что поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах.
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«К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому», - отметил президент.
Также, по словам президента, сотрудники СБУ должны помочь в решении другой проблемы. «К сожалению, не все руководители медицинских учреждений предоставляют достоверную информацию по обеспечению и приукрашают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже», - отметил глава государства.
По его словам, решение этого вопроса - на личном контроле главного санитарного врача Украины.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случаи коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальные, 19 пациентов выздоровели.
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