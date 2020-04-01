МИД Украины не признает и осуждает "выборы" в Нагорном Карабахе

Украина поддерживает суверенитет Азербайджана, отмечают дипломаты.

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило проведение так называемых президентских и парламентских "выборов", которые состоялись 31 марта на территории Нагорного Карабаха в Азербайджане.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТСН.

Там подчеркнули, что результаты этих псевдовыборах не имеют никаких правовых последствий и противоречат нормам и принципам международного права.

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"Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении ведомства.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991-1994 годах в регионе продолжался кровавый конфликт, который закончился подписанием протокола о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой "республикой", но Азербайджан не признал этого, считая, что территорию оккупировала Армения. Время от времени на линии соприкосновения до сих пор вспыхивают конфликты, которые иногда приводят к жертвам.