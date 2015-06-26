Кремль не собирается уходить из Донбасса и лишь увеличивает количество вооружения - Бридлав
Кремль не собирается прекращать агрессию на Донбассе, наоборот, Россия увеличивает количество вооружения на границе с Украиной.
Об этом заявил командующий вооруженными силами Организации Североатлантического договора в Европе Филипп Бридлав, сообщает Украинская Правда со ссылкой на Reuters.
Бридлав подчеркивает, что граница между Украиной и страной-агрессором открыта, что дает возможности для свободного перемещения солдат и военной техники.
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По его словам, количество вооружения на границе за последнее время существенно не изменилось, но есть все признаки того, что Россия накапливает военные ресурсы - "до уровня, соответствующего военным операциям".
Он еще раз обратил внимание на то, что боевики Донбасса получают поддержку из РФ, тренировки от российских специалистов и "готовы делать на Донбассе все, что от них потребуют".
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Как сообщал УНИАН, военные учения НАТО "Союзническая щит" продемонстрируют, что Альянс способен развернуть вооруженные силы где угодно на территории блока в течение нескольких дней. В частности, политика России является определенным вызовом для НАТО и установившегося после окончания "холодной войны" мирового порядка, пишут генсек Альянса Йенс Столтенберг и американский генерал Филип Бридлав.