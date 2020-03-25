"Такая практика всегда была": Кличко подтвердил, что в больницах будут VIP-палаты (документ)

Мэр Киева прокомментировал распоряжение готовить в больницах отдельные палаты для VIP-персон.

Городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил, что в больницах будут отдельные палаты для VIP-лиц в случае их инфицирования коронавирусом.

Читайте такжеЧрезвычайная ситуация и продление карантина: как новые решения Кабмина повлияют на жизнь украинцевТакое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина-24», сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

По его словам, «такая практика всегда была, и не только в Украине». Хотя сначала Кличко попытался информацию о соответствующем свое распоряжении готовить такие палаты опровергнуть, но сразу ее сам же и подтвердил:

«Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, – такого нет! Я поднял информацию относительно распоряжения, которое опубликовали СМИ. Сейчас выясняем все детали. Действительно, всегда так было, что первые лица государства - президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине».

Он добавил, что такие условия могут касаться исключительно руководства государства.

«Много слухов есть. Говорят, что Александровская - это, якобы, VIP-больница. Александровская больница является базовой. И в основном всех больных или с подозрением на коронавирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую», – добавил городской голова.

Между тем, Bihus.Info сегодня сообщил, что Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения «особых пациентов». Документ датирован 25 марта 2020 года.

Ссылаясь на копию этого документа, отмечается, что в приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути - это все чиновники высокого уровня.

Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадью не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Людей, которые будут пользоваться VIP-режимом, в приказе определены, как «лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана».

Ранее УНИАН сообщал, что число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 136 человек.