Коронавирус: чиновники Ивано-Франковска отдадут зарплаты на закупку тест-систем и ИВЛ

В частности, месяц без зарплаты будут работать мэр Ивано-Франковска и его заместители.

В Ивано-Франковске чиновники отдадут свою месячную зарплату на закупку тест-систем для выявления коронавируса и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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По его словам, он вместе с заместителями апрель отработают без зарплаты.

«Мы приняли непопулярное решение. Я благодарю исполнительный комитет и своих заместителей за понимание. Я и мои заместители, а также начальники управлений следующий месяц будут работать бесплатно, то есть не получая заработную плату. Также еще две недели за свой счет будут работать работники исполкома», -отметил мэр.

По его мнению, это нужно, чтобы получить дополнительные средства на закупку тест-систем и необходимого оборудования для борьбы с короновирусной инфекцией.

«Городу нужны средства для закупки 100 тыс. тестов на COVID-19 и 10 аппаратов искусственной вентиляции легких», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано уже 97 случаев заболевания COVID-19.