Наблюдать стало выгоднее, чем работать: Зеленский требует снижения зарплат членам набсоветов госкомпаний

По словам Зеленского, сегодня наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать.

Зарплаты членам наблюдательных советов государственных компаний должны быть снижены, это вопрос справедливости, заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте.

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«Концепция, например, зарплат министров. Она пересмотрена, это правда, выплаты снижены. Но есть вопросы к зарплатам и премиям членов многих наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистично платить минималку, но извините, когда более 10 миллионов граждан живут на гране бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые, будучи в наблюдательных советах, от силы два или три раза прилетают в Украину», - сказал Зеленский.

«Сегодня, фактически, наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать. При всем уважении к нашим международным партнерам, граждане нашей страны в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством. Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев, их вклад в борьбу с коррупцией. Это только вопрос справедливости и нашего чувства субъектности», - добавил президент.