На содержание парламентской автобазы предусмотрено 32 миллиона гривень

Об этом говорится в ответе руководителя Аппарата Верховной Рады Валентина Зайчука на запрос ряда народных депутатов о целесообразности ликвидации автобазы ВР, поскольку аморально во время войны использовать средства на транспортное обслуживание депутатов. Ответ Зайчука на запрос разместил народный депутат Украины Егор Соболев на своей странице в соцсети.

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В ответе сказано, что "штатное расписание автобазы составляет 339 штатных единиц, в том числе 209 должностей водителей. При этом отмечается, что «на балансе автобазы находится 172 единицы транспортных средств, из них: легковых - 133, автобусов - 24, грузовых и специальных автомобилей - 15".

Валентин Зайчук сообщает, что за депутатскими фракциями закреплено 5 автомобилей (по одному за каждой фракцией) (в ВР 6 фракций - УНИАН) и 3 - за секретариатами депутатских фракций. Также для обслуживания комитетов ВР используется 27 автомобилей (по одному за комитетом) и один закреплен за Специальной контрольной комиссией ВР по вопросам приватизации. "Для транспортного обеспечения структурных подразделений Аппарата ВР задействовано 23 легковых автомобиля", - отмечает Зайчук. Он сообщает, что также автомобилями обслуживается государственное предприятие "Столовая Управления делами Аппарата ВР" - 3 автомобиля, по заказу - парламентский телеканал "Рада", а также по одному автомобилю закреплено за Институтом законодательства ВР и за журналом "Вече".

Зайчук отмечает, что для транспортного обеспечения ВР используется 6 автомобилей. При этом "для транспортного обслуживания народных депутатов в дежурном режиме задействовано 43 автомобиля". "С начала обретения полномочий народными депутатами Украины восьмого созыва дежурные автомобили заказывали 152 народных депутата. За этот период было выполнено 2 291 заказ дежурными автомобилями с временем использования 2 521 час и пробегом 97 659 км. Ежемесячно, в среднем, 120 народных депутатов заказывают дежурные автомобили", - говорится в ответе руководителя Аппарата ВР.

Валентин Зайчук сообщает, что автотранспорт также обслуживает иностранные делегации. При этом отмечает, что в 2014 году осуществлено обслуживание 12 иностранных делегаций, а в 2015 году - 7 визитов высших должностных лиц иностранных государств.

Зайчук отмечает, что "выполнить задачи, возложенные на автобазу Управления делами Аппарата ВР, путем привлечения службы "«Такси» невозможно". При этом отмечается, что автобаза "обеспечивает качественное и, в первую очередь, безопасное обслуживание деятельности ВР. Сегодня в государстве нет альтернативных предприятий, которые бы могли выполнить все поставленные задачи по транспортному обеспечению ВР, народных депутатов Украины и Аппарата".