Внеочередное заседание Рады планируется на 26 марта – нардеп

Во фракции "Слуга народа" пока не знают, будут ли какие-то дополнительные средства защиты, кроме масок.

На 26 марта планируется внеочередное заседание Верховной Рады.

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Об этом УНИАН сообщила народный депутат Украины Татьяна Цыба (фракция "Слуга народа").

Она отметила, что на сегодня не известно, будут ли народным депутатам предоставлены какие-то другие средства защиты, кроме масок. При этом она добавила, что не известно, соответствует ли действительности информация о возможности обеспечения депутатов защитными костюмами, учитывая то, что у нескольких коллег тест положительный на заболевание коронавирусом.

В настоящее время еще согласовываются вопросы, которые предполагается рассмотреть на этом заседании.