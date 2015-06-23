Вилкул опроверг заявление Оппозиционного блока о своем выдвижении в мэры Днепропетровска

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул поддержит бывшего градоначальника Ивана Куличенко.

Об этом нардеп написал на своей странице в сети Facebook.

«Прочитал вчера заявление Епифанцевой (глава Днепропетровской парторганизации «Оппозиционного блока» - ред.) о моём решении идти в мэры Днепропетровска. Очень удивился. Лично я пока такого решения не принял. Я понимаю, что мои однопартийцы приветствовали бы такой шаг. Не исключаю возможность, что в мэры будет баллотироваться Куличенко. Он хозяйственник (думаю, что такое хозяйственник - город за последний год это почувствовал очень наглядно), он хороший специалист, ему не раз доверяли город, и мешать ему я не настроен, скорее помогу», - написал Вилкул.

Прочитал вчера заявление Епифанцевой о моём решении идти в мэры Днепропетровска. Очень удивился. Лично я пока такого реш... Posted by Олександр Вілкул on Monday, 22 June 2015

Таким образом, нардеп опроверг слухи, появившиеся вчера касательно его участия в выборах мэра. Напомним, 22 июня глава Днепропетровской парторганизации «Оппозиционного блока» Светлана Епифанцева, заявила о том, что Александр Вилкул «точно будет идти на мэрские выборы». Сам Вилкул сообщил, что собирается продолжить работу в проектах, связанных с политикой и экономикой.

«На сегодняшний день я имею интересные предложения как в политике, так и в проектах, связанных с экономикой», - написал Вилкул.

Выборы мэра Днепропетровска назначены на 25 октября 2015 года. Пока среди наиболее вероятных кандидатов на пост градоначальника называют внефракционного народного депутата Бориса Филатова и экс-мера города, а ныне – тоже народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ивана Куличенко. По мнению политолога Тараса Березовца, Днепропетровск ожидает одна из самых дорогих избирательных кампаний, из-за того, что в городе «схлестнутся интересы Ахметова и Коломойского». Однако, после заявления Александра Вилкула об отказе от мэрских амбиций, расклад сил на выборах может измениться. Пока ни один из потенциальных кандидатов официально не заявил о своих намерениях баллотироваться на пост мэра.