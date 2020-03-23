Инфицированный коронавирусом депутат от ОПЗЖ Лукашев выздоравливает - депутат

По словам Кравчук, инфицирование Лукашева коронавирусом лабораторно подтверждено.

Состояние инфицированного коронавирусом народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Александра Лукашева нормальное, он уже выздоравливает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

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«Лабораторно подтвердилась информация, что есть положительный результат на коронавирус у депутата из ОПЗЖ Александра Лукашева. Насколько я знаю, его состояние нормальное, он уже идет на поправку», - заявила Кравчук.

Она отметила, что Лукашев не присутствовал на внеочередном заседании ВР 17 марта. «Последний раз он был на заседании своего комитета по образованию 10 марта», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 23 марта, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что у народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Лукашева выявлен коронавирус.

В Украине, по последним данным, зафиксированы 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.