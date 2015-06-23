"Беззубое выступление" Пан Ги Муна подрывает доверие к ООН - Геращенко

Как сообщал УНИАН, выступая в Страсбурге, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал все стороны конфликта на востоке Украины выполнить Минские договоренности и отметил необходимость разработки плана действий по защите прав человека.

«Я призываю всех приложить все возможные усилия, чтобы заставить стороны полностью выполнить Минские договоренности и достичь политического решения. Любое мирное решение должно базироваться на защите прав человека в суверенной, независимой и единой Украине”, - заявил генсек ООН.

Читайте такжеООН: количество беженцев в мире растет почти на 43 тысячи человек в деньПри этом, как отмечает Европейская правда, генсек ООН избежал упоминания о причастности России к вооруженному конфликту в Украине и об аннексии украинской территории.

Во время раунда вопросов-ответов вопросов про российскую агрессию не прозвучало, а когда по очереди право на вопрос поступило представителю Украины, председательствующая на заседании, президент ПАСЕ Анн Брассер объявила, что время события завершился.

Это вызвало возмущение украинских депутатов.

"Беззубое выступление Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на сессии ПАСЕ. И это не имеет никакой связи с политкорректностью и дипломатией. Это просто беззубое и неактуальное выступление, чтобы всем понравиться (очень хочет переизбраться) - и в результате всех разочаровал. Ни слова! об аннексии Крыма, ни слова об агрессии РФ против Украины. Просто о конфликте на Востоке и правах человека. И больше чем 6000 убитых. Из чьего оружия, господин Ги Мун?", - написала в Facebook член украинской делегации Ирина Геращенко.