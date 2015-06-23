Порошенко назначил нового главного следователя СБУ и двух его заместителей
Президент Петр Порошенко назначил Олега Фролова и Виталия Маликова заместителями председателя Службы безопасности Украины.
Об этом говорится в указах № 351 и 352 от 23 июня 2015 года.
Также указом № 353 президент назначил Григория Остафийчука начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Как сообщал УНИАН, 19 июня президент уволил с должности первого заместителя председателя СБУ Юрия Артюхова, Виктора Ягуна и Виталия Цыганка - с должностей заместителей председателя СБУ, с должности начальника ГСУ СБУ Василия Вовка.
Читайте такжеСитуация вокруг Наливайченко создана, чтобы оттянуть рассмотрение вопроса местных выборов - депутат
18 июня Верховная Рада по представлению президента уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.
В тот же день глава государства назначил в.и.о. председателя Службы безопасности Украины первого заместителя председателя СБУ Василия Грицака.