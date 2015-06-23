Порошенко назначил нового главного следователя СБУ и двух его заместителей

Об этом говорится в указах № 351 и 352 от 23 июня 2015 года.

Также указом № 353 президент назначил Григория Остафийчука начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент уволил с должности первого заместителя председателя СБУ Юрия Артюхова, Виктора Ягуна и Виталия Цыганка - с должностей заместителей председателя СБУ, с должности начальника ГСУ СБУ Василия Вовка.

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18 июня Верховная Рада по представлению президента уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

В тот же день глава государства назначил в.и.о. председателя Службы безопасности Украины первого заместителя председателя СБУ Василия Грицака.