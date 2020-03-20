Нардеп Кива разместил в соцсети портрет Сталина

Такие действия запрещены законом Украины. Совершенные представителем власти, они влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Народный депутат Илья Кива разместил в социальной сети изображение диктатора советских времен Иосифа Сталина.

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На своей странице в Facebook депутат обнародовал коллаж с изображением Сталина и цитатой из его речи, в которой говорится, что американцы "будут насылать моры и эпидемии" на другие страны.

К коллажу Кива написал: "Как нам сегодня не хватает такой личности, чтобы навести порядок в нашей стране!".

Напомним, что ст. 6 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" предусматривает ответственность за нарушение норм этого закона о запрете пропаганды коммунистического и нацистского режимов.

Согласно объяснению на сайте полиции, законом запрещено публичное использование изображений партийных и советских руководителей, коммунистических лозунгов и цитат.

Наказание о нарушении этого закона содержится в ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины: "1. Изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины, кроме случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 2. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или совершенные повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой".