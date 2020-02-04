"А в чем проблема?": Кива подтвердил, что переписывался с Жириновским (видео)

Нардеп от ОПЗЖ заявил, что с опальным россиянином знаком с 2015 года.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива подтвердил, что вел переписку с опальным российским политиком, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Об этом он сообщил в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Изначально Кива вместо прямого ответа пытался отшутиться, но после нескольких уточняющих вопросов о Жириновском, подтвердил факт общения.

"А в чем проблема, я прошу прощения? Государственная дума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромисс и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", - пояснил депутат.

Кива также уточнил, что с Жириновским знаком со времени эфиров в 2015 году, однако встреч они не проводили.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Раде Киву "застукали" за общением с Жириновским. Как следует из видео, Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом "Набирал?". Тот ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.