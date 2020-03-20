Зеленский рассказал, как по телефону уговаривал свою маму оставаться дома во время карантина

Президент призвал украинцев позвонить своим родителям, бабушкам, дедушкам и сделать все, чтобы минимизировать их выходы на улицу и контакты в магазинах, в банках и на почте.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня позвонил своей маме и уговорил ее не выходить из дома без крайней необходимости во время карантина.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице президента в Facebook.

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Зеленский отметил, что сегодня позвонил своей маме и попросил ее оставаться дома. «Все эти дни она не очень слушается. Говорит, что лучше меня никто не выберет нужные продукты, но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости», - подчеркнул он.

«Друзья, позвоните своим родителям, бабушкам, дедушкам, привезите им всё необходимое, закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств, научите их самостоятельно заказывать такую онлайн-доставку, делайте все, чтобы минимизировать их выходы на улицу и контакты в магазинах, в банках и на почте. Попросите их оставаться дома, не давайте, пожалуйста, вирусу шансов», - призвал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 человека, Донецкая - 1 человек и Ивано-Франковская - 1 человек (умер).

***Мать Владимира Зеленского - Римма Владимировна Зеленская родилась 16 сентября 1950. Сейчас ей 69 лет.