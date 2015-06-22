Завтра в Минске контактная группа проведет заседание с новым спецпредставителем ОБСЕ

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 23 июня в Минске с участием нового специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в Контактной группе, Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

«23 июня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы. В этой встрече впервые примет участие новый представитель председателя ОБСЕ - австрийский дипломат Мартин Сайдик», - написала Олифер.

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Также она сообщила, что перед заседанием Трехсторонней контактной группы состоятся заседания трех рабочих подгрупп - по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам.

Как сообщал УНИАН, недавно специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Хайди Тальявини подала в отставку.

Ранее российская сторона изменила своего представителя в Контактной группе. Вместо посла РФ в Украине Михаила Зурабова новым представителем РФ стал экс-посол России в Сирии Азамат Кульмухаметов.

Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе представляют Владимир Горбулин, Евгений Марчук, Ирина Геращенко и Игорь Веремий.