Рада сегодня рассмотрит назначение генпрокурора и министра экономразвития

Спикер призвал профильные комитеты рассмотреть эти вопросы на своих заседаниях.

Сегодня состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады по рассмотрению вопросов назначения генерального прокурора и министра экономического развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время внеочередного заседания ВР, которое началось в 8:00, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

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"Сегодня внеочередное заседание, созванное Согласительным советом, сейчас происходит. После этого состоится внеочередное заседание, которое инициировал президент государства. На нем будут рассматриваться два вопроса ... Первый вопрос - о назначении министра экономического развития, второй вопрос - назначение генерального прокурора", - сказал он.

Разумков призвал комитеты ВР по вопросам экономического развития и по вопросам правоохранительной деятельности собраться и рассмотреть эти вопросы на своих заседаниях.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль предложил кандидатуру Игоря Петрашко на должность министра экономики.

Кроме того, кандидатура врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой будет внесена по представлению президента на должность генпрокурора.