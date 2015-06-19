Начальник милиции Одесской области попросил милиционеров-взяточников уйти в бизнес

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью регионального главка МВД, сославшись на заявление Лорткипанидзе.

«Личный состав одесской милиции воспринял мое назначение положительно. Я с собой не взял ни одного грузина, все назначения будут проводиться среди действующих сотрудников украинской милиции», - заявил он.

Лорткипанидзе акцентирует, что считает себя патриотом Украины, оставив свою семью в Грузии, он принял украинское гражданство и приехал с целью наведения правопорядка в Одесском регионе.

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Понимая, что жители Одесской области смотрят с надеждой на его назначение, начальник главка просит у патриотов помощи и поддержки, но только в рамках действующего законодательства Украины.

Починенным он сказал, что понимает, как тяжело жить при такой, как у них, низкой зарплате, но это - не оправдание для взяточников. «Если хотите много денег - идите в бизнес, если хотите служить - служить честно, а не взрывайте авторитет работников милиции», - заявил начальник управления.

Он также обратился к жителям Одессы и области: «Не сразу все изменится, но обещаю, что я сделаю все, чтобы вернуть доверие народа к милиции. Не давайте никому денег! Если такие факты будут, обращайтесь лично ко мне! Хочу вас заверить, что все работники милиции, которые выйдут за рамки закона, будут наказаны».

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Как сообщал УНИАН, 16 июня министр МВД Арсен Аваков в Одессе представил нового начальника ГУ МВД области Гиорги Лорткипанидзе.

Лорткипанидзе в Грузии занимал должности заместителя министра внутренних дел, был руководителем Департамента по исполнению наказаний.