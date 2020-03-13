Решение о Консультативном совете не создает правового поля для признания боевиков - Ермак

Руководитель Офиса президента заверяет, что окончательно решение еще не принято.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что решение в Минске о Консультативном совете в рамках рабочей подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы не создает правового поля для признания подконтрольных России боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сказал на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ермак заявил, что в Минске участники ТКГ зафиксировали необходимость и возможность принятия решения о создании Консультативного совета в рамках рабочей подгруппы по политическим вопросам ТКГ, но окончательно это решение еще не принято.

"Заявлено о необходимости создания этого совета как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы", - заявил Ермак.

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"Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Никаких прямых переговоров. Об этом речь не идет", - сказал Ермак.

"Мы говорим о создании платформы, на которой граждане Украины, которые проживают сегодня как на контролируемой территории, как и на территории неконтролируемой, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей", - подчеркнул Ермак.

Руководитель Офиса президента заявил, что если это решение будет принято, то это будет сделано во время следующей встречи ТКГ в Минске в конце марта.

Также он уточнил, что "признание" - это юридический факт и юридическое действие. "Как вы знаете, сегодня даже Россия не признала так называемые ОРДЛО. Поэтому ни о каком признании речь не идет", - заверил Ермак.

Кроме того, руководитель ОП подчеркнул, что механизм отбора представителей Украины и оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей "еще дорабатывается".

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"Но я могу вам сказать, что если этот орган будет создан, то, безусловно, со стороны Украины это будут настоящие специалисты, это будут люди, которые являются патриотически настроенными людьми, которые являются авторитетами сегодня в Украине, в мире", - подчеркнул Ермак. По его словам, сейчас проходят консультации по поводу этих лиц.

На вопрос об отборе лиц со стороны ОРДЛО он ответил: "Будем смотреть". Ермак утверждает, что "о так называемых ОРДЛО в документах не идет речь".

Он признал, что в Минске подписи под протоколом о необходимости создания Консультативной группы также поставили представители контролируемых Россией боевиков, но они "наблюдатели, присутствующие на заседании Минской контактной группы"

"Посмотрите, как были подписаны документы Минского пакета договоренностей. Там стоят такие же подписи. Пожалуйста, сравните", - сказал Ермак.