"Голос" избрал нового руководителя партии вместо Вакарчука (видео)
Народный депутат и певец Святослав Вакарчук больше не возглавляет политическую партию "Голос".
Об этом стало известно по итогам партийного съезда, о результатах которого в Facebook сообщил сам Вакарчук. Новым руководителем "Голоса" стала Кира Рудык.
Вакарчук в своем обращении заявил, что привел в парламент честных и профессиональных людей. Рудык он назвал лучшим управленцем своей команды.
"Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления большими командами", - сказал Вакарчук, отметив, что сам продолжит развитие партии.
Отметим, Рудык в парламенте работает первым заместителем председателя комитета по вопросам цифровой трансформации, входит в состав фракции "Голоса". В избирательном списке партии занимала третью позицию.
Как сообщал УНИАН, по данным соцопроса КМИС за февраль, рейтинг "Голоса" обвалился почти в шесть раз.