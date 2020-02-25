Рейтинг партии "Голос" обвалился почти в шесть раз - опрос

Партия «Слуга народа» заняла бы первое место на парламентских выборах, если бы голосование проходило в этом месяце.

Рейтинг партии Святослава Вакарчука «Голос» обвалился почти в шесть раз, а партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко несколько усилила свои позиции.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля.

Относительно парламентских выборов, то, как и на выборах 2019 года, первенство удерживает партия "Слуга народа", хотя популярность этой политсилы среди избирателей несколько снизилась.

Как показали результаты опроса, если бы выборы проходили в феврале 2020 года, в парламент попали бы «Слуга народа» (39,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, -4,1% по сравнению с 2019 годом), «Оппозиционная платформа - За жизнь» (15,6% по сравнению с 2019 годом + 2,5%), «Европейская солидарность» (10,8% по сравнению с 2019 годом + 2,7%), ВО «Батькивщина» (9% по сравнению с 2019 годом + 0,8%).

Близки к проходному барьеру партия «Сила и честь» (4,6% по сравнению с 2019 годом + 0,8%) и Радикальная партия (4,2% по сравнению с 2019 годом + 0,2%).

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А вот парламентская партия "Голос" не имела бы шансов снова войти в Верховную Раду - ее рейтинг снизился с 5,82% до 0,9%.

КМИС провел опрос «Динамика рейтинга поддержки политических лидеров и партий по сравнению с президентскими и парламентскими выборами 2019 года». Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%, и 1,4% - для показателей, близких к 5%.