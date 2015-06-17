Порошенко сегодня внесет в парламент представление об увольнении Наливайченко - Луценко

Об этом после завершения Совета коалиции при участии президента, премьер-министра и представителей коалиции сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Луценко, сообщает пресс-служба БПП.

"Президент завтра, точнее сегодня, вносит представление о снятии господина Наливайченко, оставаясь искренне благодарным ему за все", — сказал он.

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По словам председателя фракции БПП, президент предложил Наливайченко "возглавить другое направление", однако последний сообщил, что планирует идти в политику. Луценко заверил, что между "президентом Украины и Валентином Наливайченко нет искры войны".

Луценко также добавил, что фамилию нового главы СБУ имеет право назвать только президент, который считает, что СБУ в настоящее время должен возглавить кадровый разведчик.

"Президент считает, что в нынешней ситуации СБУ должен возглавлять не политик, а кадровый профессионал разведывательного дела. И он считает, что имеет право, как главнокомандующий, и человек, уполномоченный Конституцией, сменить главу Службы безопасности Украины", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко, по данным источников, предложил отправить в отставку главу СБУ Валентина Наливайченко.

Напомним, Наливайченко заявил о подозрениях в отношении экс-заместителя генпрокурора Даниленко, которые возникли в ходе расследования уголовного производства в связи с пожаром на нефтебазе в Киевской области.

Ранее советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил о том, что Наливайченко получил повестку от следователя ГПУ, "которая таким образом реагирует на заявление главы СБУ во время последнего заседания Кабинета министров о причастности бывшего руководства ГПУ к горящей нефтебазе "БРСМ-Нафта". В понедельник, 15 июня, председатель СБУ побывал на допросе в ГПУ.