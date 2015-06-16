Наливайченко заявил, что не заинтересован в должности главы Службы внешней разведки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам под Главным следственным управлением Генпрокуратуры.

Отвечая на вопрос о вероятности его отставки и готовности возглавить Службу внешней разведки, Наливайченко заявил: "Я вне политики, и кресла меня не интересуют".

Однако относительно должности вице-премьер-министра по евроинтеграции у Наливайченко не спросили.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в кулуарах ВР заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко отметил, что на заседании фракции «БПП» Порошенко сообщил, что внесет в парламент представление об отставке Наливайченко и попросил в этом вопросе поддержки фракции.

Также, по его словам, Наливайченко предложили несколько вариантов назначений. В частности, ему было предложено возглавить службу внешней разведки и обсуждался вопрос вице-премьера по евроинтеграции.