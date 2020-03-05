Зеленский о рассмотрении в Раде вопроса о недоверии Рябошапке: "пусть депутаты голосуют, как хотят"

Сегодня вечером на внеочередном заседании депутаты рассмотрят вопрос о выражении генпрокурору недоверия.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предстоящее сегодня заседание Верховной Рады по рассмотрению вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, заявив, «пусть там голосуют депутаты».

Об этом он сказал во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области, которая транслировалась Офисом президента в Facebook.

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«Я уверен, что меня будут спрашивать: ай-ай-ай, нельзя трогать генпрокурора! Хотя вы знаете, что мы прошли долгий путь во время предвыборной кампании. Но мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как хотят, мое личное мнение очень простое: нет результата, не должен занимать место», - заявил Зеленский.

«Какими бы мы ни были хорошими, с хорошими пожеланиями и глазами, и шагами, и открытым сердцем, если нет у тебя результата - до свидания», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и НАБУ.

3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Инициаторами стали ряд депутатов от «Слуги народа», «Оппозиционной платформы - За жизнь» и один внефракционный. От «Слуги народа», в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский. Депутаты считают, что «существуют все основания утверждать о низкой эффективности исполнения Рябошапкой обязанности генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности».

Сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании ВР, которое начнется в 18:30, депутаты рассмотрят вопрос о выражении недоверия Рябошапке.