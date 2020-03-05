Зеленский на два дня едет на Полтавщину

5 марта завершится обсервация в Новых Санжарах (Полтавская область) украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: что известно на данный момент – все подробности (трансляция)

«05-06 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область», - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 5 марта в 12:00 завершится обсервация в Новых Санжарах (Полтавская область) украинцев и иностранцев, эвакуированные из Китая. Ни у одного из них признаков коронавируса не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» на Полтавщине.