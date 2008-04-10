ВР сегодня планирует ратифицировать протокол о вступлении Украины в ВТО

Верховная Рада сегодня планирует ратифицировать протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий пункт внесен в повестку дня сегодняшней работы парламента.

Также сегодня ВР намерена заслушать информацию Кабинета министров относительно законопроектов по вопросам вступления в ВТО.

Кроме того, предусматривается рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются возврата сбережений граждан.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2008 года в Женеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО.

Украина должна ратифицировать протокол до 4 июля 2008 года, однако в случае необходимости этот срок может быть продлен по решению Генерального совета ВТО.

На 30-й день после ратификации Украина станет полноправным членом ВТО.