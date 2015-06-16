В БПП заявили о претензиях Порошенко к работе СБУ, но не лично к Наливайченко

Председателю СБУ Валентину Наливайченко предлагается среди прочего должность вице-премьер-министра Украины по евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко, комментируя представление президента Украины Петра Порошенко в Верховную Раду относительно отставки Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

Читайте такжеСМИ: Порошенко назвал будущую должность Наливайченко

Кононенко подтвердил, что на заседании фракции «БПП» Порошенко сообщил, что внесет в парламент представление об отставке Наливайченко и попросил в этом вопросе поддержки фракции.

По словам Кононенко, «у президента нет претензий лично к господину Наливайченко, а у президента есть претензии к работе службы».

«Президент хотел бы оставить Наливайченко в системе координат и в своей команде, и поэтому господину Наливайченко предложено несколько вариантов для назначения на те или иные должности», - сказал Кононенко и отметил, что речь идет, в частности, о возможности возглавить Службу внешней разведки, а также обсуждался вопрос о должности вице-премьера по евроинтеграции.

Кононенко сообщил, что сейчас по этому поводу проходят консультации.